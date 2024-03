Mandaty po 1500 zł i 15 punktów karnych dla trzech kierowców za niebezpieczny manewr

Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych to jeden z najniebezpieczniejszych manewrów na drodze. W ułamku sekundy może dojść do tragedii, a pieszy nie ma szans w starciu z rozpędzonym samochodem. W ułamku sekundy może dojść do tragedii.1500 zł i 15 punktów karnych to kara, która spotka każdego kto nie respektuje przepisów drogowych i naraża życie innych uczestników.