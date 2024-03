Przegląd prasy Wejherowo 30.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Wejherowie

Mężczyzna chciał tylko odebrać swojego znajomego, obywatela Ukrainy, z Placówki Straży Granicznej we Władysławowie, wobec którego czynności administracyjne prowadzili funkcjonariusze z grupy ds. cudzoziemców, a sam „wpadł” i trafił do Aresztu Śledczego w Wejherowie.

O pełnym sukcesów wyjeździe może mówić Zespół Tańca Spin z Rumi. Cztery podopieczne grupy wywalczyły łącznie 14 tytułów mistrzyń i wicemistrzyń podczas światowych zmagań w Dubrowniku. - To, co się wydarzyło, jest trudne do opisania słowami - komentuje zespół.