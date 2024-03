Ścieżki rowerowe do 4 km od Wejherowa. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 16 - 17 marca?

Rozważasz wyprawę rowerową z Wejherowa? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 4 km od Wejherowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Wejherowa warto wybrać w weekend.

Wycieczki rowerowe w okolicy Wejherowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 4 km od Wejherowa, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 23 marca w Wejherowie ma być 9°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 48%. 🚲 Trasa rowerowa: Wizyta w Średniowiecznej Osadzie Słowian w Sławutowie Stopień trudności: 1.0

Dystans: 47,69 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 92 m

Suma podjazdów: 540 m

Suma zjazdów: 548 m GR3miasto poleca trasę mieszkańcom Wejherowa Celem naszej rowerowej eskapady, oprócz aktywnego wypoczynku na łonie przyrody była wizyta w Średniowiecznej Osadzie Słowian w Sławutowie. Przekraczając bramy grodu przenieśliśmy się do dziejów naszych przodków. Dzięki licznym warsztatom mogliśmy nie tylko zobaczyć jak wyglądało życie we wczesnym średniowieczu, ale również odkryć nasze talenty. Zajęcia prowadzone przez tutejszych pedagogów, miłośników historii zachęcają do zabawy zarówno dzieci, jak i dorosłych. Zrekonstruowany gród mieści się na skraju przepięknych lasów Puszczy Darżlubskiej nieopodal Pucka.

Palisada o długości 400 metrów i trzy bramy obronne strzegą dostępu do siedmiu chat tematycznych. W każdej z mieszczą się nich odpowiednie stanowiska: jedna poświęcona tkactwu, kolejna garncarstwu itp. Przy okazji można zobaczyć w jakich warunkach żyli nasi praojcowie. Jednak najbardziej interesującymi są żywe lekcje historii oraz warsztaty: rzemieślniczy, bursztynniczy, piekarski, garncarski, tkacki, zdobnictwa w skórze, oraz liczne gry i zabawy nawiązujące do okresu średniowiecza. To z pewnością świetny temat na wycieczkę szkolną, bądź imprezę integracyjną nie tylko dla dzieci i młodzieży.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Puszcza Darżlubska i jej skamieniałości Stopień trudności: 2.0

Dystans: 65,2 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podjazdów: 699 m

Suma zjazdów: 720 m Trasę dla rowerzystów z Wejherowa poleca GR3miasto

Puszcza Darżlubska to skarbnica zagadkowych miejsc. Głównym celem naszej rowerowej wizyty było zapoznanie się z wszelakimi skamieniałościami. Na naszej trasie zobaczyliśmy więc liczne głazy narzutowe oraz Kamienny Stół. Szlak doprowadził nas także do tzw. Skałek Połchowskich oraz Grot Mechowskich. Pokonana przez nas trasa niestety nie była łatwa. Przemierzając lasy Puszczy Darżlubskiej trzeba liczyć nie tylko na utwardzone drogi gruntowe, ale także grząskie piachy.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: CaffeRideMTB - ed.4 - Jastrzębia Góra Stopień trudności: 2.0

Dystans: 108,58 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 185 m

Suma podjazdów: 952 m

Suma zjazdów: 949 m Lubimyrowery.pl poleca trasę mieszkańcom Wejherowa Wpadliśmy na pomysł żeby sprawdzić i przetestować niebieski szlak rowerowy WTC z Wejherowa do Jastrzębiej Góry... I co? I kicha... Szlak poprowadzony mało ciekawym rejonem, niewiele ciekawych rzeczy można zobaczyć ... Ok. Na trasie niewątpliwą atrakcją mogą być Groty Mechowskie ... i to w zasadzi tyle ... Oznakowanie kiepskie, szlak z kiepską nawierzchnią bardziej dedykowaną rowerom górskim niż turystycznym. Zdecydowane ciekawszy był odcinek jaki wybraliśmy na dojazd z Jastrzębiej przez Puck w kierunku Rumi i później do Gdyni.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Wejherowa

🚲 Trasa rowerowa: Wejherowo Park - Lasy Południowe - Park Stopień trudności: 2.0

Dystans: 10,32 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podjazdów: 535 m

Suma zjazdów: 548 m Trasę rowerową mieszkańcom Wejherowa poleca Darro

Trasa łatwa w sam raz na popołudniowy wypad po pracy przed kolacją ;), lekki ale długi podjazd przez las i potem zjazd asfaltową droga do Wejherowa.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wejherowo-Reda lasami i powrót wzdłuż rzeki Stopień trudności: 2.0

Dystans: 19,95 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 115 m

Suma podjazdów: 1 024 m

Suma zjazdów: 1 038 m Trasę rowerową mieszkańcom Wejherowa poleca Darro Trasa łatwa, tylko jedna górka trochę męcząca, rower na wąskich oponach dał radę. Ewentualnie odradzam odcinek wzdłuż torów od punktu 6 do dworca PKP w Redzie Pieleszewo (około 500m) - bardzo wąska ścieżka zachwaszczona i niebezpiecznie blisko torów. Lepiej chyba wybrać trasę przez las (tą z której zawróciłem).

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Tam naprawisz rower - przegląd serwisów rowerowych w Wejherowie

