Spacer do 10 km od Wejherowa. Urokliwe ścieżki na weekend 16 - 17 marca

Wycieczki ze spacerem w okolicy Wejherowa

Paraszyno to maleńka kaszubska osada, nad którą górują ponad dwustumetrowe wierzchołki licznych wzgórz, a przez środek wąskim jarem płynie rzeka Łeba. To bardzo malowniczy teren, w który warto wybrać się zarówno na piechotę, rowerem jak i kajakiem. Każdy amator aktywnego wypoczynku znajdzie tu coś dla siebie, to wspaniały teren by przygotować się do wypadu w góry, wszak na odcinku kilkunastu kilometrów spokojnie osiągnąć można sumę przewyższeń równą np.: Bieszczadom.

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe oddalonych maksymalnie o 10 km od Wejherowa, które pokonali inni spacerowicze.

Trójmiejski Park Krajobrazowy to nie tylko lasy znajdujące się w pobliżu Gdańska, Sopotu, czy Gdyni. Jego granice sięgają znacznie dalej. Skrywa się w nim wiele ciekawostek przyrodniczych, jak chociażby rejon tzw. Bieszkowickich Moczarów. Nietrudno domyślić się, że teren ten obejmuje przede wszystkim rejony bagienne. Ułożona przez nas trasa pozwala zapoznać się nie tylko z malowniczymi torfowiskami, ale również małymi jeziorami, które skrywają się wśród tutejszych lasów. To wspaniały obszar dla rekreacji i sportu.

Wśród Bieszkowickich Moczarów, które obeszliśmy skrywa się kilka ciekawych akwenów, których wody należą do jednych z najczystszych w okolicach Trójmiasta. Nic też dziwnego, że latem zjeżdżają się tu tłumy plażowiczów, którzy nie przepadają za słoną wodą morską. Gwar zupełnie nam jednak nie po drodze, dlatego zagłębiamy się znacznie dalej niż większość przybywających nad tutejsze jeziora turystów. Do tzw. Bieszkowickich Moczarów oprócz okolicznych jezior: Bieszkowickiego, Zawiat i Borowo zalicza się także mniejsze jeziora, jak: Pałsznik, Krypko, Wygoda, Rąbówko oraz Borowe Oczko. Pierwsze trzy objęte są ochroną i kąpiel w nich jest zabroniona. Nawiguj

