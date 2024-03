Mężczyzna na białym, damskim rowerze jechał w środku nocy. Policji wydał się podejrzany. Okazało się, że słusznie

Do zatrzymania doszło podczas nocnego patrolowania ulic Wejherowa. Policjanci zwrócili uwagę na młodego mężczyznę jadącego na damskim białym rowerze z koszykiem na bagażniku. Nietypowy środek transportu skłonił ich do kontroli.

Kolejny nietrzeźwy kierowca jednośladu w powiecie wejherowskim ukarany wysokim mandatem przez policją. Tym razem mundurowi zatrzymali do kontroli 50-letniego rowerzystę, który miał prawie promil…

W związku z tym, że rower był kradziony, został on zabezpieczony przez policjantów, a 19-latek zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Już niebawem mężczyzna usłyszy zarzuty. Policjanci ustalili, że jest on sprawcą także innych przestępstw m.in. gróźb karanych, naruszenia miru domowego czy naruszenia nietykalności cielesnej.

Kradzież mienia jest zagrożona karą do 5 lat więzienia.