Policjanci odnaleźli zaginionego mężczyznę. Jego życie było zagrożone

Z informacji przekazanych policji od bliskich wynikało, że bardzo niepokoją się o zaginionego mężczyznę i obawiają się o jego życie. Sprawą zajęli się policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, którzy zorganizowali poszukiwania.

-Do działań zaangażowanych zostało wielu policjantów także z innych wydziałów oraz podległych jednostek - informuje asp.sztab. Anetta Potrykus, oficer prasowy KPP w Wejherowie. - Do działań włączyli się także strażacy. Pomoc policjantów dotarła na czas. Kiedy kryminalni zauważyli mężczyznę w sytuacji, która zagrażała jego życiu, natychmiast ruszyli mu na pomoc i zdążyli na czas. Następnie wezwali pogotowie ratunkowe, które zabrało mężczyznę do szpitala.