Był przekonany, że zarabia na inwestycjach. Stracił 90 tys. zł

Na Komendę Powiatową Policji w Wejherowie w czwartek 14 marca zgłosił się 75-letni mieszkaniec, twierdząc, że został oszukany. Jak opowiadał, w okresie od stycznia do marca 2024 r. mężczyzna pozostawał w kontakcie z osobami, które miały mu pomagać w inwestowaniu. Zamiast tego jednak dobrali się do jego konta bankowego.

- Jak ustalili policjanci pracujący nad tą sprawą, oszust podający się przez telefon za przedstawiciela platformy inwestycyjnej nakłonił pokrzywdzonego do instalacji oprogramowania na komputerze, które pozwoliło mu na zdalne sterowanie urządzeniem jak i dostęp do logowania do bankowości internetowej. W ten sposób oszust wykonywał szereg przelewów z konta bankowego pokrzywdzonego - mówi asp. sztab. Anetta Potrykus, oficer prasowa KPP w Wejherowie.