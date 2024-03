Rośnie zaplecze dla Morskich Farm Wiatrowych. W Choczewie budują stację elektroenergetyczną a w Łebie bazę serwisową

Baza serwisowa w Łebie będzie portem macierzystym dla jednostek transportujących sprzęt i personel techniczny odpowiadający za utrzymanie inwestycji. Baza zatrudni łącznie ok. 60 pracowników i będzie obsługiwała farmę przez cały cykl jej życia, czyli minimum 25 lat. Nabrzeże będzie w stanie przyjąć jednostki o maksymalnej długości 35 m. Baza będzie obsługiwana na stałe przez 3-4 specjalistyczne jednostki CTV przeznaczone do transportu sprzętu i personelu serwisowego. Każda z nich będzie zabierać na pokład do 24 techników z pełnym wyposażeniem.

Jeden z najbardziej zaawansowanych projektów MFW

Morska farma wiatrowa Baltic Power to jeden najbardziej zaawansowanych projektów w tej branży w Polsce. Na obszarze farmy Baltic Power liczącym ok. 130 km2 stanie 76 turbin wiatrowy, każda o mocy wytwórczej 15 MW.

To obecnie jedne z najbardziej zaawansowanych turbin dostępnych na rynku, a Baltic Power będzie jedną z pierwszych farm wiatrowych na świecie, która je wykorzysta. Wysokość turbin przekroczy 200 metrów, a powierzchnia pracy wirnika każdej z nich to ok. 43 tysiące m2.