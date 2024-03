W Gościcinie wybudowali halę, wyróżnioną międzynarodowym certyfikatem

Zakończyły się prace przy budowie hali produkcyjnej Polipack w Gościcinie. Obiekt ma powierzchnię prawie 29,4 tys. m kw., powstał też pod nim garaż wielkości 6 tys. m kw.

Przede wszystkim jednak budynek wyróżniają rozwiązania proekologiczne, jakie zastosowano przy konstrukcji. To m.in. gęsto poustawiane panele fotowoltaiczne czy instalacja grzewcza na bazie pomp ciepła ze źródłem dolnym (co wymagało wykonania siedemdziesięciu pięciu odwiertów o ok. 100-metrowej głębokości). Obiekt przygotowano również do montażu systemu odzysku ciepła z urządzeń produkcyjnych, który umożliwia wykorzystanie tego ciepła na inne cele.